شكرا لقرائتكم خبر عن جوني ديب يلعب دور البطولة في مسلسل رسوم متحركة بعنوان Puffins والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد النجم جوني ديب علي بطولة مسلسل الرسوم المتحركة الجديد "Puffins" حيث يلعب دور البطولة الصوتية لشخصية جوني باف في سلسلة رسوم متحركة جديدة بعنوان "Puffins" .

ستكون "Puffins" عبارة عن سلسلة رسوم متحركة قصيرة تتكون من 250 حلقة كل حلقة مدتها خمس دقائق وترصد كل حلقة مغامرة من مغامرات مجموعة من الطيور اللطيفة ، ويعزز المسلسل الرسائل الإيجابية من خلال نسج مواضيع مثل المساواة بين الجنسين والعرق وحماية البيئة".

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من جانب أخر أجري النجم العالمي جوني ديب زيارة إفتراضية عبر الفيديو كول في مستشفى كوينزلاند للأطفال الموجود فى فانكوفر بكندا، مرتديا ملابس شخصيته الشهيرة "جاك سباروا" فى فيلم "قراصنة الكاريبى"، فى محاولة للترفيه عنهم وسط تفشى فيروس كورونا، والتي سبق أن زارها عام 2017 وقضى وقتها مع الأطفال أكثر من 5 ساعات التقط مع عدد من الأطفال الصور التذكارية وتبادل معهم أطراف الحديث الذى يحمل جرعة كبيرة من الكوميديا.

وخلال الزيارة الافتراضية قال جوني: 'لقد مرت بضع سنوات منذ أن كنت هناك وأفتقدكم وأردت أن أقول مرحبا.. أنا معكم جميعاً وأرسل لكم كل حبي ..شكرا لك على البقاء معي طوال هذه السنوات الغريبة جدا".