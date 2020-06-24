هل أُصيبت الفنانة مي عز الدين بالاكتئاب؟ وما سر اختفائها من السوشيال ميديا؟

لاحظ عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي اختفاء الفنانة مي عز الدين من التواصل مع محبيها ومتابعيها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتردد أن سبب هذا الاختفاء يعود إلى عدم استقرار حالتها النفسية بعد أن توقفت الكثير من مشاريعها الفنية سواء السينمائية أو التليفزيونية.
بالإضافة إلى ذلك يعيش عدد كبير من نجوم الفن في حالة نفسية سيئة بسبب انتشار وباء كورونا وفرض الحظر المنزلي على الجميع وعدم استطاعتهم الخروج من منازلهم كما كان يحدث من قبل.
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يشار إلى أن الفنانة مي عز الدين كان آخر أعمالها مسلسل البرنسيسة بيسة، والتي لم تحقق من خلاله أي نجاحات تذكر، وتعرض لانتقادات شديدة للغاية بسبب أحداثه غير الجيدة، كما وصفه الكثيرون من النقاد الفنيين وجمهور الدراما الرمضانية.
من ناحية أخرى كان من المقرر أن تخوض مي عز الدين السباق الرمضاني الماضي بمسلسل خيط حرير، ولكنه توقف بسبب أزمة فيروس كورونا، وقررت الجهة المنتجة تأجيله لحين إشعار آخر، وتردد أن مي عز الدين وأسرة مسلسلها ستعود لاستكمال العمل الذي توقف، ولكنهم لم يحددوا أي موعد للعودة.
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