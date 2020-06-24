قبل اوس اوس.. مشاهير فقدوا أبناءهم في سن صغيرة أبرزهم داليا البحيري وحسن حسني

صدمة كبيرة عاشها الكثيرون من أهل الوسط الفني خلال الساعات الماضية عقب إعلان وفاة نجل الفنان محمد أسامة «أوس أوس» الذي لم يتخط شهره الرابع وذلك أثناء نومه، وأحدث هذا الخبر صدمة كبيرة أجبرت الجميع على التعاطف مع أوس أوس في أزمته والدعاء لنجله بالرحمة ولوالدته بالصبر والسلوان.

وسنقدم من خلال هذا التقرير مجموعة من مشاهير الفن الذين فقدوا أبناءهم وهم في عمر صغير، ويعتبر أهم هؤلاء النجوم الفنان هاني شاكر الذي فقد ابنته وهي في عمر الشباب، وتركت له أبناءها ومازال حتى الآن يتذكرها في الكثير من المناسبات ويترحم عليها بشكل كبير؛ كذلك الفنان الراحل حسن حسني الذي فقد ابنته وهي في عمر الشباب، وهو الأمر الذي أثر عليه نفسياً لدرجة كبيرة.

أيضاً الفنانة داليا البحيري التي فقدت ابنتها الصغيرة خديجة بعد صراع مع المرض لعدة أشهر، وبعدها دخلت في حالة اكتئاب شديدة، وحاول الكثيرون من أصدقائها الوقوف بجانبها في هذا الأمر.

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ومن أشهر المشاهير الذين فقدوا أبناءهم الفنانة مديحة كامل التي فقدت نجلها وهي خارج مصر؛ حيث كانت تقوم بتصوير أحد أعمالها الفنية، وعلمت أن نجلها قد توفي بسبب سقوطه وارتطام رأسه بالأرض.

أيضاً لاعب كرة القدم وعضو اللجنة الخماسية محمد فضل الذي فقد طفله منذ عدة أشهر.