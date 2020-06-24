فيديو لابنة نانسي عجرم أثناء رقصها مع مدربها.. هكذا خطفت الأنظار بجمالها

خطفت ميلا ابنة نانسي عجرم الأنظار بجمالها أثناء تدريبها على الرقص في فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مؤخرا، ولاقى الفيديو إعجاب الكثير من محبي الفنانة اللبنانية الشهيرة.

شاهدي الفيديو :

وكانت نانسي عجرم قد قدمت باقة متنوعة من أشهر أغانيها، وذلك خلال حفلها الغنائي التي أحيته عبر قناتها الرسمية علي موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وحقق الحفل نسب مشاهدة كبير وأشاد الكثيرين من محبي نانسي عجرم بإطلالتها المميزة . وصدمت الفنانة نانسي عجرم الجمهور بوزنها الذي لم يزد على الاطلاق خلال فترة العزل رغم زيادة وزن زميلاتها مثل أنغام وغيرهن.

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وكانت نانسي عجرم قد نشرت مقطع مصور عبر قناتها الرسمية علي يوتيوب قالت من خلاله "إن العام الحالي العيد غير ونحتفل بالقليل، كل واحد في بيته أو مع أقرب الناس، العالم الذى نعرفه يتغير مرة جديدة، وأن الشعب العربى الذى يواجه العديد من المشاكل سيظل صامد وجاهز وموحد على الأكيد".

وتابعت قائلة :"يمكن هناك حدود بيننا ولكننا نعرف إننا كلنا قلب واحد أقوى من كل شيء.. تعالوا نتأمل في بكرة أحلى، خلينا نتبسط والطيبة والحب هما اللى يربحوا ويخلقوا عالم حلو".

علي ناحية أخري أشادت الفنانة نانسي عجرم مؤخرا بأعمال النجمة العالمية بيلي إيليش، وغردت عبر حسابها الشخصي علي موقع تويتر وقالت في تغريدتها :"نحن أيضاً نحبك يا بيلي ونحن من كبار المعجبين بفنك وأعمالك، ودائما ما تشغل فتياتى أغانيك بصوت عالٍ في المنزل".

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