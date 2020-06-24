أول تعليق من مايا دياب على تقليد ميريهان حسين لها

شاركت الفنانة ميريهان حسين جمهورها ومتابعيها عبر حسابها على موقع إنستقرام بصورة كشفت من خلالها عن رد فعل الفنانة اللبنانية مايا دياب بعد أن قامت ميريهان بتقليدها، حيث نشرت مايا لينك الفيديو الذي ظهرت به ميريهان وهي تقلدها وعلقت عليه بكلمة «حبيت».

وعلقت ميريهان حسين بعد ذلك وقالت «مايا دياب الجميلة، حبيبتي مبسوطة جداً إنك حبيتي تقليدي ليكي وشكراً إنك مثال لنجمة واثقة من نفسها، محبة لنفسها وللآخرين، شكلك الجميل ينبض بروحك الأجمل».

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وأضافت «على فكرة أنا معرفش مايا دياب شخصياً بس بيننا أصدقاء مشتركين وعرفت ليه هما بيحبوها وبيموتوا فيها أنا قلدت فنانات كتير وعملوا نفسهم مش واخدين بالهم، فابفرح أوي لما بلاقي نجمة روحها حلوة وطبيعية وعفوية زيك وزي حبيبة قلب قلبي منى زكي حب كتير أوي».

وكانت ميريهان حسين نشرت مقطعاً مصوراً لها وهي تقوم بتقليد مايا دياب في أغنية شكلك ما بتعرف، وأثار الفيديو ضجة كبيرة على مواقع التواصل بسبب تقليد ميريهان لمايا دياب.

وشاركت ميريهان حسين كضيفة شرف الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل رجالة البيت لأحمد فهمي وأكرم حسني والذي لم يحقق أي نجاحات.



شاهدي الفيديو :