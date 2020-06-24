شاهد: الشبه الكبير بين غادة عبد الرازق وشقيقتها الصغرى لدرجة التطابق «فيديو»

تفاجأ الجمهور من مدى التشابه الكبير بين الفنانة غادة عبد الرازق وشقيقتها الصغرى يسرية؛ حيث نشرت غادة مقطع فيديو لشقيقتها وهي تلعب مع كلبها.

وقال الكثير من المتابعين، إنهم اعتقدوا في البداية أن الفيديو يوثّق غادة عبدالرازق مع كلبها، لكن الجملة التي كتبتها الفنانة بجانب الفيديو وهي: «يسرية جنت باني»، جعلتهم يُبدون دهشتهم ويتساءلون: من هي يسرية؛ ليؤكد آخرون أنها شقيقة الفنانة؛ إذ تتواجد معها وأسرتها وأحفادها في العطلة الصيفية التي تقضيها.

وأضاف عدد من المتابعين، أن هيئة شقيقة الفنانة وتقاسيم الوجه، ولون الشعر، والتسريحة والنظارة الطبية، جميعها أوحت بأن من في الفيديو هي غادة عبدالرازق، لاسيما وأن الفنانة ظهرت كثيراً بمثل هذه الإطلالة، فيما وصفهما آخرون بأنهما توأمان لشدة التشابه.

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شاهدي الفيديو :



