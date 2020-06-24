ضربة موجعة جديدة توجهها سارة الطباخ لمحمد الشرنوبي تفسد عليه شهر العسل

على الرغم من أن الفترة الماضية قد شهدت حالة من الهدوء النسبي في المعركة القائمة بين الفنان محمد الشرنوبي والمنتجة سارة الطباخ، إلا أن هناك جولةً جديدة قد بدأتها سارة خلال الأيام الماضية، والتي وجهت فيها العديد من اللكمات الموجعة للشرنوبي.

ويبدو أن سارة الطباخ قد قررت إفساد إجازة شهر العسل التي يقضيها الشرنوبي حالياً بإحدى المناطق الساحلية؛ حيث إنها بدأت في تقديم الشكاوى وطلبات بالتحقيق مع الشرنوبي فور إعلانه عن حفل زفافه على مديرة أعمال الفنانة أنغام.

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ونجحت سارة الطباخ في تعكير صفو الشرنوبي وإفساد إجازته؛ حيث حضرت اليوم جلسة التحقيق التي عقدتها غرفة صناعة السينما بينها وبين الشرنوبي، الذي بالطبع لم يحضر نظراً لقضائه إجازة شهر العسل، والتي بدأها منذ أقل من أسبوعين، وكان غياب الشرنوبي عن جلسة التحقيق في صالح سارة، التي تنتظر قرار غرفة صناعة السينما ضده.

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لم تكتفِ سارة بذلك؛ بل إنها سوف تحضر غداً الأربعاء جلسة تحقيق جديدة بينها وبين الشرنوبي أيضاً داخل نقابة الموسيقيين؛ نظراً لإخلال الشرنوبي ببنود العقد المبرم بينهما، وإذا تخلف عن الجلسة من الممكن أن يصدر قرار بمنعه من الغناء وإحياء الحفلات؛ لذلك فهو بين خيارين كلاهما مر، الأول أن يكمل إجازة شهر العسل ويتغيب عن التحقيق الذي من الممكن أن تكون نتائجه وخيمة، أو أن يحضر التحقيق ويقطع إجازته التي انتظرها كثيراً.

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