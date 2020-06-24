صورة نادرة تجمع عمرو دياب ونبيلة عبيد.. هل جمعتهما قصة حب؟

شاركت الفنانة نبيلة عبيد جمهورَها ومحبيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الفيديو والصور إنستقرام، بصورة قديمة تسترجع من خلالها ذكريات عيد ميلادها؛ حيث ظهر معها في الصورة الفنان عمرو دياب خلال إحدى حفلات عيد ميلادها منذ ما يزيد عن 20 عاماً.

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وعلقت نبيلة عبيد على الصورة وقالت: «عمرو دياب في بداية مشواره الفني، كان ضيفاً دائماً يغني في حفلات أعياد ميلادي»، وتفاعل معها الكثيرون من متابعيها وتساءلوا عما إذا جمع بين عمرو دياب ونبيلة عبيد قصةُ حب خلال هذه الفترة، وأكد أحد المقربين من نبيلة عبيد وعمرو دياب، أنهما كانا مجرد أصدقاء وزملاء بالوسط الفني فقط، ولم تكن بينهما أية علاقة عاطفية.

يشار إلى أن الفنان عمرو دياب في بداية مشواره الفني، كان على علاقة عاطفية بإيناس شاهين شقيقة الفنانة إلهام شاهين، وبالفعل تمت خطبتهما ولكنها لم تكتمل وتم فسخ خطوبتهما، وبعدها تزوج عمرو دياب من الفنانة شيرين رضا نجلة الفنان الكبير محمود رضا، صاحب فرقة رضا للفنون الشعبية.

أما الفنانة نبيلة عبيد؛ فقد كانت متزوجة خلال هذه الفترة من أحد الأشخاص من خارج الوسط الفني.

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