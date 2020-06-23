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تدهور الحالة الصحية للناقد المسرحى حسن عطية مجددًا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدهورت مجددا الحالة الصحية للناقد المسرحى الدكتور حسن ‏عطية، وتم إيداعه غرفة العناية المركزة بإحدى المستشفيات ‏الخاصة، وذلك بعد أيام من خروجه من مستشفى قصر العينى ‏الفرنساوى.‏

 

كان عدد من المسرحيين أبرزهم المخرج مازن الغرباوى والفنانة ‏فاطمة محمد على، قد طالبوا بالدعاء للناقد الكبير بالشفاء العاجل‎ .‎

 

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يذكر أن الناقد حسن عطية حصل على الدكتوراه من العاصمة ‏اﻹسبانية مدريد، عمل سابقا كعميد المعهد العالى للفنون الشعبية، ‏وعميد المعهد العالى للفنون المسرحية، ونشر له العديد من ‏الإصدارات منها (الثابت والمتغير: دراسات فى المسرح والتراث) ‏و(سناء جميل: زهرة صبار قمرية) و(نجيب محفوظ فى السينما ‏المكسيكية) و(ألفريد فرج: صانع الأقنعة المسرحية – المجلس ‏الأعلى للثقافة - 2003 م) و(عزت العلايلى: ملح الأرض ‏وحلوها).‎

 

 

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