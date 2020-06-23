شكرا لقرائتكم خبر عن تدهور الحالة الصحية للناقد المسرحى حسن عطية مجددًا والان مع تفاصيل الخبر
كان عدد من المسرحيين أبرزهم المخرج مازن الغرباوى والفنانة فاطمة محمد على، قد طالبوا بالدعاء للناقد الكبير بالشفاء العاجل .
يذكر أن الناقد حسن عطية حصل على الدكتوراه من العاصمة اﻹسبانية مدريد، عمل سابقا كعميد المعهد العالى للفنون الشعبية، وعميد المعهد العالى للفنون المسرحية، ونشر له العديد من الإصدارات منها (الثابت والمتغير: دراسات فى المسرح والتراث) و(سناء جميل: زهرة صبار قمرية) و(نجيب محفوظ فى السينما المكسيكية) و(ألفريد فرج: صانع الأقنعة المسرحية – المجلس الأعلى للثقافة - 2003 م) و(عزت العلايلى: ملح الأرض وحلوها).
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