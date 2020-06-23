شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة:ألبومى الجديد أشبه بالكوكتيل ومتنوع فى اللهجات وطريقة الغناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المطرب اللبنانى راغب علامة انه انتهى من تسجيل بعض الأغاني من ألبوم الجديد مضيفاً أنه يعمل حالياً على مواقبة الوضع الراهن حتى يتخذ قراره بكيفية طرح الأغنيات التى انتهى من تسجيلها حيث ينتظر استقرار الأوضاع بعد انتهاء أزمة انتشار فيروس كورونا لطرح هذه الأغاني.

وأوضح علامة لـ"الخليج 365" أن الألبوم يحمل طابع جديد من حيث الألحان والكلمات، ويتميز بالتنوع فى طريقة الغناء واللهجات المختلفة، حبث يضم أغانى باللهجة المصرية والخليجية واللبنانية، مشيراً إلى أنه أشبه بالكوكتيل، ويشمل العديد من الأحاسيس المختلفة، ما بين الأغنيات الدرامية ذات الإيقاع الرومانسى وغيرها.



راغب علامة

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ذكر أن آخر أعمال النجم اللبنانى راغب علامة، كانت أغنية "أنتو أملنا" للتوعية ضد فيروس كورونا، والأغنية من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان مارى رياش، وإخراج سامى صعب، وتوجه راغب بالشكر للجيش اللبنانى والقوات الأمنية التى سهلت تصوير بعض القطات من أجل الكليب.

واحتفل المطرب اللبنانى راغب علامة، أول أمس الأحد بمناسبة يوم الأب العالمى، من خلال نشر صورة قديمة تجمعه مع والده الراحل على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وهما يلعبان "طاولة" ويكسو وجهيهما ضحكة من القلب.

وكتب راغب علامة، فى تعليقه على الصورة التى تجمعه مع والده الراحل، "وأما حق أبيك فأنت تعلم أنه أصلك وإنك لولاه لم تكن.. فمهما رأيت فى نفسك مما يعجبك فاعلم أن أباك أصل النعمة عليك فيه فاحمد الله وأشكره على قدر ذلك ولا قوة إلا بالله.. فى عيد الأب أتوجه إلى روح أبى الطاهرة بكلماتٍ أعجبتنى وتبقى قليلة فى حق الراحل الحبيب صبحى علامة".