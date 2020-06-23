شكرا لقرائتكم خبر عن قريبا.. مشروع موسيقى غنائى صوفى من تأليف عبد الرحيم كمال ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ السيناريست والكاتب عبد الرحيم كمال كتابة مشروع غنائي موسيقي ‏صوفي استعدادا لطرحه قريبا.‏وكان عبد الرحيم قد أطلق اولى اغاني هذا المشروع بعنوان بينا وبين ربنا ‏مواعيد وثاني هذه الأغاني بعنوان كله منه والثالثة بعنوان انت مين ‏وسيواصل كمال إطلاق الاغاني حتى تكتمل ليعلن بعدها عن العمل ‏الموسيقي الكبير الذي سيكون مفاجئة كبيرة وبإمكانيات غير مسبوقة. ‏والاغاني تلحين محمد عبد الحميد وغناء المطرب الشاب تامر نجاح.‏

على صعيد آخر ينتظر عبد الرحيم كمال استكمال تصوير مسلسله الجديد ‏القاهرة كابول والمقرر عرضه في رمضان القادم من انتاج سينرجي -تامر ‏مرسي- وإخراج حسام علي وبطولة النجوم خالد الصاوي وطارق لطفي ‏وفتحي عبد الوهاب.‏

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