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قريبا.. مشروع موسيقى غنائى صوفى من تأليف عبد الرحيم كمال ‏

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ السيناريست والكاتب عبد الرحيم كمال كتابة مشروع غنائي موسيقي ‏صوفي استعدادا لطرحه قريبا.‏وكان عبد الرحيم قد أطلق اولى اغاني هذا المشروع بعنوان بينا وبين ربنا ‏مواعيد وثاني هذه الأغاني بعنوان كله منه والثالثة بعنوان انت مين ‏وسيواصل كمال إطلاق الاغاني حتى تكتمل ليعلن بعدها عن العمل ‏الموسيقي الكبير الذي سيكون مفاجئة كبيرة وبإمكانيات غير مسبوقة. ‏والاغاني تلحين محمد عبد الحميد وغناء المطرب الشاب تامر نجاح.‏

 

على صعيد آخر ينتظر عبد الرحيم كمال استكمال تصوير مسلسله الجديد ‏القاهرة كابول والمقرر عرضه في رمضان القادم من انتاج سينرجي -تامر ‏مرسي- وإخراج حسام علي وبطولة النجوم خالد الصاوي وطارق لطفي ‏وفتحي عبد الوهاب.‏

 

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ويعد "القاهرة كابول" التعاون الثانى بين النجم فتحى عبد الوهاب والمخرج حسام على، حيث قدما سويا مسلسل "لآخر نفس" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، وعرض فى شهر رمضان قبل الماضى محققا نجاحا كبيرا، وشارك فى بطولته أحمد صلاح حسنى، وأحمد العوضى، ومراد مكرم، وثراء جبيل، وهاجر الشرنوبى، وآخرون، تأليف أمين جمال وورشته الكتابية، وإنتاج سينرجى.

 

 

 

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