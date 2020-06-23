شكرا لقرائتكم خبر عن قريبا.. مشروع موسيقى غنائى صوفى من تأليف عبد الرحيم كمال والان مع تفاصيل الخبر
على صعيد آخر ينتظر عبد الرحيم كمال استكمال تصوير مسلسله الجديد القاهرة كابول والمقرر عرضه في رمضان القادم من انتاج سينرجي -تامر مرسي- وإخراج حسام علي وبطولة النجوم خالد الصاوي وطارق لطفي وفتحي عبد الوهاب.
ويعد "القاهرة كابول" التعاون الثانى بين النجم فتحى عبد الوهاب والمخرج حسام على، حيث قدما سويا مسلسل "لآخر نفس" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، وعرض فى شهر رمضان قبل الماضى محققا نجاحا كبيرا، وشارك فى بطولته أحمد صلاح حسنى، وأحمد العوضى، ومراد مكرم، وثراء جبيل، وهاجر الشرنوبى، وآخرون، تأليف أمين جمال وورشته الكتابية، وإنتاج سينرجى.
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