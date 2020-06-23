شكرا لقرائتكم خبر عن بين الماضى والحاضر.. سوسن بدر تقارن جلستها الشبابية الجديدة بصورة من الذكريات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة سوسن بدر على مشاركة جمهورها ومتابعيها، بمقارنة جديدة تجمع بين صورة من جلسة التصوير التى خضعت لها مؤخراً وظهرت فيها بإطلاله شبابية، وصورة أخرى من دولاب ذكرياتها لفترة شبابها الحقيقية.
وكتبت سوسن بدر على الصورة التي نشرتها عبر حسابها بموقع الصور إنستجرام: "دي أنا في أول مشوارى وكنت يادوب بحاول، ودي أنا برضه وانا لسه بحاول".
وفي وقت سابق، تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورة للنجمة سوسن بدر بفستان خطوبة وعلقوا عليها: "من خطوبة سوسن بدر.. خليكوا انتوا كاتبين الخاص ممنوع".
ووقتها تواصل ”الخليج 365” مع النجمة سوسن بدر، وعلقت على الأمر قائلة: "كذب طبعاً أكيد لو حقيقي كنت نزلت صور على صفحتى على إنستجرام بلاش شائعات سخيفة"، مشيرة إلى أن الصورة المتداولة من حفل افتتاح مهرجان الفيلم القصير بالجامعة البريطانية 2018.
وشاركت الفنانة الكبيرة سوسن بدر فى موسم دراما رمضان الماضى بمسلسل "ونحب تانى لية"، للنجمة ياسمين عبد العزيز، وعدد آخر كبير من الفنانين منهم شريف منير، وكريم فهمى، وتارا عماد، وعماد رشاد، وأحمد سعيد عبدالغني، وسمر مرسي، وتأليف عمرو محمود يس، إخراج مصطفى فكري.
ودارت أحداث العمل في إطار اجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام إذ تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعاني منها معظم الأزواج.
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