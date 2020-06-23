شكرا لقرائتكم خبر عن رزان مغربي: أعشق التمثيل ومفتقدة الوقوف أمام الكاميرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الفنانة والإعلامية اللبنانية رزان مغربي توجيه تركيزها في الفترة المقبلة علي اختيار أعمال درامية وسينمائية تشارك فيها، حيث قالت لـ"الخليج 365" بعشق التمثيل، وأتمني العودة مرة أخرى بعد غياب، لافتة أنها مفتقدة الوقوف أمام الكاميرات وتقديم أعمال فنية لذلك لن تجعل أى شىء يعرقل طريقها إلى هذا الهدف مرة أخرى، لاسيما وأنها قررت الاستقرار بمصر حتي تكون جاهزة لتلك الخطوة.

وقدمت رزان مغربى برنامج "اغلب السقا" للنجم أحمد السقا فى شهر رمضان الماضى، المأخوذ عن فورمات عالمى لبرنامج المسابقات "beat the star" والمنتظر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وتقوم فكرته حول منافسات صعبة بين نجم البرنامج وهو أحمد السقا وعدد كبير من النجوم الضيوف المصريين والعرب.



رزان مغربى واحمد السقا

وكان آخر أعمال رزان مغربى الفنية ظهورها كضيفة شرف فى فيلم "خط الموت" الذى تم عرضه العام الماضى، وهو فكرة سحر عصام وتأليف وإخراج محمد عادل، وبطولة علا غانم وأحمد صلاح حسنى وريم البارودى وعبد الإمام عبد الله ومحمد سليمان وإنجى خطاب وباسم قهار وعمرو ممدوح وأميرة نايف وعبد الله مشرف ومنير مكرم ومصطفى يوسف ومنى ممدوح وجليلة محمود وبهجت عدلي وشريف ليلة. Advertisements يذكر أن الفنانة رزان مغربي احتفلت مؤخراً باليوم العالمى للأب، من خلال نشر صورة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، ظهرت فيها بصحبة والدها وجدها في طفولتها، وعلقت على الصورة:"زوزو هيك كانوا بيدلعونى ..مع بابا الله يطول بعمره وجدى احلى رجل في العالم.. يسكن الجنة في نعيم ..كل يوم عيدك كل لحظه بدعيلك ".