شكرا لقرائتكم خبر عن بالكمامة.. كريم عبد العزيز فى أول يوم شغل: ربنا يعدى الأيام دى على خير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم كريم عبد العزيز، على مشاركة جمهوره ومتابعيه، بصورة جديدة له وهو يلتزم بالإجراءات الاحترازية لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ويرتدي الكمامة الطبية في أول يوم عمل له.

ونشر عبد العزيز، صورته عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، وكتب "أول يوم شغل، بس الشغل عالي برضه، قول الصراحة، ربنا يعدى الايام دي على خير، وهتعدى إن شاء الله، وهنفتكرها ونضحك.. مساءكم فل ورضا".

ويشارك النجم كريم عبد العزيز، في بطولة فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بمشاركة دينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين وآخرين وهو تأليف أيمن وتاروإخراج خالد الحلفاوى، وطرح صناعه الأفيشات الدعائية خلال الأسابيع الماضية، حيث تصدر كل نجم بوستر بمفرده وهم النجوم كريم عبد العزيز، وماجد الكدوانى، وبيومى فؤاد، ودينا الشربينى.

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كما يشارك في بطولة فيلم "كيرة والجن" الذي يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19 وقد انطلق التصوير الشهور الماضية فى ديكور خاص بأستوديو النحاس، حيث جمعت المشاهد بين هند صبرى وكريم عبد العزيز وسيد رجب، حيث يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث، والفيلم مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد مراد، وكتب السيناريو والحوار مؤلف الرواية، إخراج مروان حامد.