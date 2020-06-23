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هنيدى يستشهد بـفيلم "وش إجرام" للتعبير عن اختيار الزبائن بعد فتح المقاهى.. فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مقطع كوميدى من أفلامه نشر النجم محمد هنيدى، عبر حسابه بموقع تويتر، مشهد من دوره في فيلم وش إجرام، حول سيناريو تخيلى لأصحاب المقاهى واختيار الزبائن في ظل الالتزام بنسبة إشغال 25% توافقا مع قرارات الحكومة كإجراء وقائي والعودة العمل مرة أخرى في ظل انتشار فيروس

  

الفنان محمد هنيدى شارك مقطع من فيلم وش إجرام، حيث كان يلعب دور عامل بوفيه، وسط سيناريو تخيلي حول تفضيله لزبون عن الآخر، وعلق قائلاً: "صاحب القهوة". 

 

 

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يأتى هذا بعدما أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من القرارات الهامة خلال المؤتمر الصحفى الذى انعقد بمقر مجلس الوزراء على أن يتم تطبيقها اعتبارا من السبت المقبل، وتمثلت تلك القرارات فى إعادة فتح المطاعم والمقاهى اعتبارا من السبت المقبل بطاقة 25%، مع منع الشيشة، وغلق المحال والمولات من التاسعة مساءً بدلاً من السادسة، وغلق المطاعم والمقاهى فى العاشرة مساءً.

 

كما شملت القرارات الحكومية، استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ، واستمرار عمل وسائل النقل الجماعى حتى منتصف الليل، وعودة الصلوات الخمس بالمساجد اعتبارًا من السبت.. مع تعليق الصلوات الرئيسية، وإعادة فتح المسارح والسينمات اعتبارًا من السبت المقبل بطاقة 25%، وإلغاء حظر التجوال مع فرض الإجراءات الاحترازية.

 

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