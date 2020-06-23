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شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشارك فى مهرجان أفلام الرسوم المتحركة الدولى ببلغاريا"GOLDEN KUKER" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمثل فيلم الرسوم المتحركة "السيد بنفسجي" للمخرج أسامة أبو زيد الذي أنتجه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقى مصر بمهرجان أفلام الرسوم المتحركة الدولي الحادي عشر GOLDEN KUKER - صوفيا - بلغاريا يوم 1 سبتمبر 2020.
الفيلم من إنتاج عام 2019 سيناريو أحمد عبدالرحيم، موسيقى هاني شنودة، صوت رامي حسين ومونتاج مها رشدي. وتدور أحداثه حول حرية الاختيار وكيف أنه لا يجوز فرض الأفكار على الآخرين، وكيف أن التنوع والاختلاف يجعل للحياة نكهة ومذاق أروع.
واختير الفيلم للمنافسة في العديد من المهرجانات منها مهرجان الحامة - قابس - تونس 2020، مهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان 2019، مهرجان الأورومتوسطي لأفلام حقوق الإنسان القصيرة - بيروت 2020، ومهرجان البحرين السينمائي 2020.
كما تم اختيار الفيلم للمنافسة بالمهرجان السينمائى الدولى لانزاروت - إسبانيا 2020، إضافة إلى المهرجان الدولى لسينما التحريك بالقيروان 2010. كما فاز الفيلم بجائزة البرادة البرونزية بمهرجان الحامة تونس - 2020.
يذكر أن المخرج أسامة أبو زيد و مدير عام الإنتاج بالمركز القومي للسينما وأخرج العديد من الأفلام القصيرة منها "فيلم وهكذا، والهدية والسلام أمانة".
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