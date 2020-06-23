شكرا لقرائتكم خبر عن جلال الشرقاوى يعزى أوس أوس: "وبشر الصابرين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر المخرج الكبير الدكتور جلال الشرقاوى عن ألمه على وفاة ابن أوس أوس عن عمر 3 شهور، متشهدا بآية قرآنية من ‏سورة البقرة، ووجه الشرقاوى حديثه لـ"أوس أوس": أنت يا ولدى إن شاء الله من الصابرين المهتدين الذين عليهم ‏صلوات من ربهم و رحمة.‏

وكتب جلال الشرقاوى على صفحته الشخصية على فيس بوك: ولدى العزيز محمد أسامة آلمنى حزنك الشديد على فقيدك ‏العزيز. إستمع يا بنى إلى هذه الآية وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ ‏الصَّابِرِينَ (155) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (156) أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ ‏وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ (157) ۞ و أنت يا ولدى إن شاء الله من الصابرين المهتدين الذىن عليهم صلوات من ربهم و ‏رحمة.‏

وفى نفس السياق، أجابت شقيقة نجم مسرح مصر محمد أسامة أوس أوس عن التساؤلات التي أثيرت حول سبب وفاة أبن ‏شقيقها، نافية أن يكون بسبب إصابته بفيروس كورونا أو سقوطه من البلكونة كما يتردد، حيث كتبت عبر حسابها بموقع ‏‏"انستجرام" :" ارجوكم كفاية مكالمات ورسائل عن سبب الوفاة .. كلنا وضحناها أن الوفاة طبيعية لا كورونا ولا وقع ولا ‏حد عمله حاجة".‏

Advertisements

وأضافت: "ياريت يكون فيه تقدير واحترام لمشاعر البعض انا ليه اقعد أرد على مكالمة واقعد بالساعة احلف باللى حصل ‏انه قدر وعمره انتهي، شكر الله سعيكم ماحدش يتصل بيه ولا يبعتلي رسائل وياريت ماحدش يعمل لروايدا منشن على ‏الخبر عشان بيفضل موجود عندها‎".‎

وكان قال أوس أوس نجم مسرح مصر، إن ابنه علي لم يتوف نتيجة سقوطه، وذلك من خلال ما كتبه عبر حسابه على ‏انستجرام، حيث قال أوس أوس:" إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يرحمك يا على يا حبيبي .. متتعزش على اللى خلقك ‏والوفاة طبيعية وكان نايم على السرير زي الفل .. ربنا يصبرنا على فراقك .. وانا آسف جدا مش قادر ارد على رسايل ‏أو مكالمات .. ربنا يخليكم . ولو بتحبونى من قلبكم بجد دعواتكم لروايدا مراتى ربنا يصبرها ويصبرنها على فراقه ‏ويطمن قلبها وتبقى كويسة بإذن الله .. ويباركلنا ويحفظلنا عمر بإذن الله وقدر الله وما شاء فعل‎".‎‏ ‏