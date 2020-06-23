شكرا لقرائتكم خبر عن لينا شماميان تتعاون مع أمين بوحافة في أغنية بفيلم يعرض بمهرجان "كان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاونت المطربة لينا شماميان كمغنية ومؤلفة مع الموسيقار أمين بوحافة في أغنية " ياتري " التي لحنها الأخير ووزعها وأثمر التعاون عن مشاركة الأغنية بمهرجان كان السينمائي الدولي من خلال فيلم فرنسي بعنوان " gagarine " سيعرض في الدورة القادمة من المهرجان .



لينا شماميان وامين بوحافة

لينا قالت : سعيدة جدا بهذا التعاون مع الموسيقار أمين بوحافة فهو إنسان جميل وسعادتي لا توصف لأنه حتي في الأوقات العصيبة يخرج مشاريع جميلة والأغنية أهم ما يميزها أنها بالعربي وتعرض في فيلم فرنسي .



افيش الفيلم الفرنسي

يذكر أن لينا شاماميان كانت آخرأعمالها غناء تتر مسلسل "إلا أنا" "هنعيش ونشوف"، من ‏كلمات تامر حسين وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدى.‏

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مسلسل "إلا أنا" من إنتاج شركتى سينرجى وأروما ستوديوز ويلعب ‏بطولة هذه الحكاية كل من النجوم وفاء عامر وصبرى فواز وكمال ‏أبو رية ومحمد عز والفنانة القديرة نادية رشاد والفنانة صفاء جلال ‏والفنانين الشباب ديانا هاشم وهاجر عفيفى وشاهيستا سعد ومجدى ‏السباعى ومصطفى عبد السلام وفتحى سالم، من تأليف أمين ‏جمال ومحمد محرز وإخراج محمد أسامة‎.

‎مسلسل "إلا أنا" مكون من 60 حلقة فكرة للكاتب يسرى الفخرانى، ‏لمجموعة من القصص المستقلة، مستوحاة من قصص وأحداث ‏واقعية، يشتمل على 6 بطلات، 6 مسلسلات، وكل مسلسل فى 10 ‏حلقات.‏