شكرا لقرائتكم خبر عن صفحات مفبركة تستغل اسم ماجد المصرى.. والنجم يعلق: ‏حسبى الله ونعم الوكيل ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم ماجد المصرى إن صفحات مفبركة تستغل اسمه ‏لإطلاق شائعات عن زملائه الفنانين وتحديدا شائعة وفاة ‏الفنانة رجاء الجداوى على غير الحقيقة، مؤكدا أن ليس له ‏أى حسابات صفحات الفيس بوك إطلاقا.‏

وأضاف ماجد المصرى، لـ"الخليج 365" إنه سيقاضى ‏المسئول عن تلك الصفحات ولن يتركه يعبث باسمه وبحياة ‏زملائه معلقا: حسبى الله ونعم الوكيل .‏

من ناحية أخرى، يناقش النجم ماجد المصرى قضية مهمة ‏فى المجتمع المصرى بمسلسله الجديد "الوجه الآخر"، وهو ‏صراع الأموال بطرق غير مشروعة، والذى ينطلق تصويره ‏خلال الأسابيع القليلة المقبلة، فى ثانى بطولاته المطلقة ‏بعد ما قدم الرومانسى فى مسلسله "بحر"، والشخص ‏الحنون والجدع والطيب خلال الأحداث، لكن فى مسلسله ‏‏"الوجه الآخر"، يدخل فى العديد من الأزمات والعلاقات ‏الإنسانية وبعضهم البعض، يتورط فى الكثير من القضايا ‏فى إطار درامى تشويقى.‏

Advertisements

مسلسل "الوجه الآخر"، يكتبه فداء الشندويلى، ويخرجه ‏سميح النقاش، حيث بدأت شركة "سينرجى" التحضيرات ‏للمسلسل قبل شهر رمضان، وتوقف تحضيراته لإنشغال ‏الشركة بأعمال شهر رمضان، وتعود التحضيرات مجدداً مع ‏فريق العمل حالياً.‏

وتعاقدت الجهة المنتجة للمسلسل مع كل من، الفنان ماجد ‏المصرى، نسرين طافش، ندى موسى، هبة الأباصيرى، ‏مادلين طبر، عماد رشاد، كارولين عزمى، مهند حسنى، ‏وتجرى حالياً الشركة المنتجة إبرام باقى التعاقدات مع ‏بعض الشباب.‏