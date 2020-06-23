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شكرا لقرائتكم خبر عن صفحات مفبركة تستغل اسم ماجد المصرى.. والنجم يعلق: حسبى الله ونعم الوكيل والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف ماجد المصرى، لـ"الخليج 365" إنه سيقاضى المسئول عن تلك الصفحات ولن يتركه يعبث باسمه وبحياة زملائه معلقا: حسبى الله ونعم الوكيل .
من ناحية أخرى، يناقش النجم ماجد المصرى قضية مهمة فى المجتمع المصرى بمسلسله الجديد "الوجه الآخر"، وهو صراع الأموال بطرق غير مشروعة، والذى ينطلق تصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة، فى ثانى بطولاته المطلقة بعد ما قدم الرومانسى فى مسلسله "بحر"، والشخص الحنون والجدع والطيب خلال الأحداث، لكن فى مسلسله "الوجه الآخر"، يدخل فى العديد من الأزمات والعلاقات الإنسانية وبعضهم البعض، يتورط فى الكثير من القضايا فى إطار درامى تشويقى.
مسلسل "الوجه الآخر"، يكتبه فداء الشندويلى، ويخرجه سميح النقاش، حيث بدأت شركة "سينرجى" التحضيرات للمسلسل قبل شهر رمضان، وتوقف تحضيراته لإنشغال الشركة بأعمال شهر رمضان، وتعود التحضيرات مجدداً مع فريق العمل حالياً.
وتعاقدت الجهة المنتجة للمسلسل مع كل من، الفنان ماجد المصرى، نسرين طافش، ندى موسى، هبة الأباصيرى، مادلين طبر، عماد رشاد، كارولين عزمى، مهند حسنى، وتجرى حالياً الشركة المنتجة إبرام باقى التعاقدات مع بعض الشباب.
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