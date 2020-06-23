شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشرنوبى: ننتظر قرار اللجنة الثلاثية فى أزمة سارة الطباخ خلال الأيام المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان محمد الشرنوبى لـ"الخليج 365"، إنه مع محاميه حسين هلال، ينتظران قرار اللجنة الثلاثية بغرفة صناعة السينما،حول أزمته الأخيرة مع المنتجة الشابة سارة الطباخ، حيث اتهمته الأخيرة بإخلاله لبنود العقد المبرم بينهما، خلال تعاونه مع إحدى شركات انتاج الأغانى، وهو ما نفاه الشرنوبى جملة وتفصيلاً، موضحاً: أن أغنية قلبى ارتاح لم تطرح فى أى مكان ولم يتعاقد مع أى شركة، وغناها لزوجته فقط أثناء عقد القران.

وأشار الشرنوبى، أن محاميه حسين هلال كان قد عنه اليوم فى المحكمة، وقدم الأوراق المطلوبة، لافتاً إلى أنه لم يخل بأى افتاقات كانت قد حدثت من قبل، مشيراً إلى أن القرار ليس بيده الأن بينما فى يد اللجنة الثلاثية، المقرر أن تصدر قرارها خلال ايام.

يشار إلى أن أحدى شركات انتاج الأغانى، كانت قد عرضت فيديو كليب جديد يحمل عنوان "قلبي إرتاح" للفنان محمد الشرنوبى، وهو ما جعل سارة الطباخ تحذر أية شركات منتجة من التعامل معه، خاصة وأنها الوكيل الحصري له، علماً بأن هناك جلسة صلح حدثت بين الطرفين، بتواجد وسطاء معروفين .

Advertisements

محمد الشرنوبى يعيش حالة من السعادة حالياً، بعدما عقد قرانه على زوجته راندا رياض، ويقضيان شهر العسل .