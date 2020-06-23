شكرا لقرائتكم خبر عن إنعام سالوسة تلتقى هنيدى في "النمس والإنس" بعد 21 عاما من آخر فيلم جمعهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعاون النجمة الكبيرة إنعام سالوسة مع النجم محمد هنيدى في فيلمه الجديد "النمس والإنس" للمخرج شريف عرفة، والذى انطلق تصويره الأسبوع الماضى في ديكور منزل باستوديو شريف عرفة، حيث تجسد سالوسة دور مهم ومحورى خلال الأحداث بجانب هنيدى، وذلك بعد مرور 21 عاما من لقائهما فى فيلم "همام في أمستردام، الذى عرض في السينمات عام 1999.

ومن المقرر أن ينتقل فريق العمل الأسبوع المقبل إلى مدينة الإنتاج الإعلامى لتصوير عدد من المشاهد الخارجية هناك، بعد إنهاء عدد من المشاهد الداخلية داخل الديكور الأول باستديو شريف عرفة والتى جمعت محمد هنيدى ومنة شلبى وصابرين وعدد آخر من الفنانين.

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فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين، إضافة لظهور أكثر من فنان كضيف وعلى رأسهم شيكو، والعمل من إخراج شريف عرفة وتدور أحداثه فى إطار كوميدى كعادة أعمال محمد هنيدى.

يشار إلى أن أخر ظهور للفنانة أنعام سالوسة مسلسل "الفتوة" للنجم ياسر جلال والذى عرض في موسم دراما رمضان الماضى وحقق نجاحاً جماهيرياَ، وشارك في بطولته كل من الفنان أحمد صلاح حسنى، ونجلاء بدر، ورياض الخولى، ومى عمر وأخرون من النجوم تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى إنتاج سينرجى.