شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى مهاجمة السياسيين فى لبنان: كل همّن يتخانقوا على قالب الجبنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجمت النجمة نوال الزغبي، السياسيين في لبنان، معبرة عن استياءها من الأوضاع التي وصلت إليها خلال الآونة الأخيرة وكتبت عبر حسابها بموقع تويتر:" غريب أمر هالسياسيين بلبنان. بتطلّع حواليك بتشوف الناس يئسانين خسروا كل شيء وبلد منهار كلّيا وفي "مسؤولين" عايشين على غير كوكب عم يتشغلوا كانوا ما صاير شيء، وكل همّن بعد يتخانقوا ع قالب الجبنة ومحاصصة السلطة بهالبلد. ليش رح يبقى بلد تتقاسموا؟".



نوال الزغبى

وكان قد اعلن رؤساء الحكومة اللبنانية السابقون عزوفهم عن المشاركة في اللقاء الوطني الذي دعت اليه الرئاسة اللبنانية في 25 من شهر يونيو الجاري بهدف حماية الاستقرار والسلم الأهل، وقال بيان صدر عن رؤساء الحكومات السابقون نجيب ميقاتي، وفؤاد السنيورة، وسعد الحريري وتمام سلام عقب اجتماع إن هذه الدعوة ، والهدف المعلن منها، تبدو في غير محلّها شكلاً ومضموناً، وتشكل مَضْيعة لوقت الداعي والمدعوين في وقت تحتاج البلاد في رأينا الى مقاربات مختلفة لانتشالها من الأزمة الحادة التي تعيشها.

وأكد رؤساء الحكومات في بيان تلاه فؤاد السنيورة أن الخطر الحقيقي على الاستقرار قد يأتي به الوضع الاقتصادي والمالي المتردي الذي وصلت اليه البلاد، وهو الذي أسهم فيه استمرار الاستعصاء على مباشرة الإصلاح لدى مَنْ هم في موقع المسؤولية، ولا يملكون جدول أعمال لحماية السلم الأهلي مما يتهدّده من انفجار اجتماعي غير مستبعد، وهذا مما لا يُجْبَهُ باجتماعات فضفاضة لا جدول أعمال واضحا لها، وإنما بالخروج من حال التخبّط والتردّد والشكوى والكفّ عن إلقاء اللوم على الآخرين، وبالشروع في إصلاحات تستعيد الثقة وتنقذ الاقتصاد والعملة الوطنية وفق خطة عمل جدّية ومقنعة للبنانيين وللهيئات الدولية والجهات المانحة.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالى عدد المصابين بالوباء فى عموم لبنان إلى 1622 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت).