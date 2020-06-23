سامى مغاورى آخر المنضمين لفريق عمل "قبل الأربعين" ‏

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وفى نفس السياق بدأ المخرج معتز حسام فى معاينة الديكورات وأماكن التصوير المتفرقة لفيلم " قبل الأربعين " استعداداً لانطلاق التصوير ودخول البلاتوهات خلال الشهر المقبل .
يشار إلى أن أحداث فيلم "قبل الأربعين" تدور حول الرعب النفسى الذى يعتمد على مخاوف الشخصيات وعدم الاستقرار العاطف.
جدير بالذكر بأن فيلم " قبل الأربعين" يضم داليا مصطفى، بسمة ، هالة فاخر ، أحمد جمال سعيد ، محمد على رزق ، سامى مغاورى ، معتز هشام ، لبنى ونس ، جميل برسوم وآخرين، قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج معتز حسام.
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