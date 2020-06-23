شكرا لقرائتكم خبر عن سامى مغاورى آخر المنضمين لفريق عمل "قبل الأربعين" ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان سامى مغاورى عن انضمامه لفريق عمل فيلم ‏‏"قبل الأربعين" والذى يبدأ تصويره قريبًا . ‏وقال مغاورى إنه يطل بشكل مختلف على جمهوره لأول ‏مرة معبرا عن سعادته بالتعاون مع فريق عمل يضم فنانين ‏كبار. مضيفا أن المخرج معتز حسام هو من اختاره للدور ‏ووصفه بأنه جوكر الحدوتة.‏

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وفى نفس السياق بدأ المخرج معتز حسام فى معاينة ‏الديكورات وأماكن التصوير المتفرقة لفيلم " قبل الأربعين " ‏استعداداً لانطلاق التصوير ودخول البلاتوهات خلال ‏الشهر المقبل .‏

يشار إلى أن أحداث فيلم "قبل الأربعين" تدور حول الرعب ‏النفسى الذى يعتمد على مخاوف الشخصيات وعدم ‏الاستقرار العاطف.‏

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‏ جدير بالذكر بأن فيلم " قبل الأربعين" يضم داليا ‏مصطفى، بسمة ، هالة فاخر ، أحمد جمال سعيد ، محمد ‏على رزق ، سامى مغاورى ، معتز هشام ، لبنى ونس ، ‏جميل برسوم وآخرين، قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان ‏وإخراج معتز حسام.‏