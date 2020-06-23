شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله مهاجما مشاهير اليوتيوبر: التوقيع بين الناس بقى أكل عيش ناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجم الفنان صلاح عبد الله، بعض مشاهير"اليوتيوبر" الذين يعملون على نشر المغالطات بغرض التوقيع بين الناس، ويتربحون من ورائها، وذلك عبر حسابه بموقع تويتر.



صلاح عبد الله

ونشر الفنان صلاح عبد الله، صورة معبرة عن الوضع الحالي، وعلق قائلاً: "تخيلوا في هذا الزمان يا ناس..التوقيع بين الناس.. بقى أكل عيش ناس والصورة دي فظيعة فظيعة ياناس".

يشار إلى أن الفنان الكبير صلاح عبد الله، انضم إلى قائمة النجوم والنجمات الذين احتفلوا بيوم الأب العالمى، حيث نشر عدد كبير من الفنانين والفنانات صور آبائهم احتفالا بهذا اليوم العالمى، ولكن الفنان الكبير صلاح عبد الله احتفل بطريقته الفريدة والمميزة، من خلال أبيات بسيطة قال فيها، "فى عيد الأب.. ‫شفت أبويا عبده أفندي اللي طلع عالمعاش.. ‫اللي خدم في الحكومة لما عضم أمه باش.. ‫اللي أخلص ليها جداً اللي عمره مارتشاش .. ‫شفته محني عالليالي يسأل اللي راح ماجاش.. ‫إزاي أدبر للعيال الطعام والقماش"

وكان انتقد الفنان الكبير صلاح عبد الله، الممارسات الاحتكارية لبعض تجار الأدوية والكمامات، الذين يقومون بتخزين الأدوية والمستلزمات الطبية، لكى يزيد سعرها ويقومون ببيعها، ولكن بشكل طريف، وعلى طريقة الشعر التى يبدع فيها صلاح عبد الله، حيث قال عبر حسابه على فيس بوك، "اللي خبيتوا الدوا وغشيتوا الكمامة.. وطلبتوا في العلاج فلوس كتير ياما.. هتروحوا فين من ربنا يوم القيامة"