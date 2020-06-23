شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار توم اليس في منصبه والتجديد لموسم سادس جديد لمسلسل Lucifer والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت خلال الأيام الأخيرة، شائعات بشأن تعيين ممثل آخر بدلاً من توم اليس لبطولة الأجزاء الجديدة من مسلسل Lucifer، وسرعان ما نفت الشبكة الأمريكية نتفليكس، تلك الشائعة بإعلان موعد الجزء الأول من الموسم الخامس المقرر له يوم 21 أغسطس المقبل بصورة لـ"اليس"، ليؤكد استمراره في بطولة المسلسل.

وفى مفاجأة جديدة، أعلنت نتفليكس منذ قليل، تجديد المسلسل الشهير Lucifer لموسم سادس جديد، بعد الإعلان منذ أيام عن موعد عرض الموسم الخامس، ليؤكدا على انه الموسم الأخير للمسلسل.

ونشرت الصفحة الرسمية لمسلسل Lucifer، عبر تويتر، مقطع فيديو قصير، ليعلن عن استمرار المسلسل لموسم سادس جديد، بدون الإعلان عن تفاصيل عرض المسلسل.

المسلسل ينتمى لفئة الدراما والجريمة، وعرض على شبكة فوكس لأول مرة فى 25 يناير 2016 يحتوى على شخصيات من تأليف نيل جيمان، وسام كيث، ومايك درينجنبيرج.

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يشارك فى بطولة مسلسل Lucifer عدد كبير من النجوم أبرزهم توم أليس، لاورين جيرمان، كيفين أليخاندرو، ليزلى آن براندت، سكارليت إستفز، كيفن رانكين، راشيل هاريس.

قصة المسلسل مبنية على أحداث كتاب القصص الهزلية ساندمان والذى أصبح لاحقًا بطل الرواية المصورة الجانبية سلسلة كتاب لوسيفر Lucifer DC Comics التى كتبت بواسطة مايك كارى، وتدور حول الشيطان لوسيفر أمير الجحيم الذى يشعر بالملل وينجذب إلى سحر مدينة لوس أنجلوس، حيث يفتتح "بارًا" صغيرًا بعد تقاعده من مهامه الأبدية، لينخرط فى مجموعة من الجرائم الغامضة مع مساعديه من الشياطين.