خاص- رابعة الزيات ضيفة الحلقة الأولى من “ال برانكستر”

في تجربة هي الاولى له، يستعد مقدم البرامج طوني أبو غزالة للإنطلاق ببرنامج جديد عبر الانترنت بعنوانEl Prankster أو “ال برانكستر”، حيث كشفت القناة الرسمية للبرنامج عبر موقع يوتيوب عن برومو الحلقة الاولى التي تفتتحتها الاعلامية رابعة الزيات.

وفي معلومات خاصة لبصراحة علمنا ان البرنامج، الذي قد تتبناه قناة عربية فضائية، هو عبارة عن مقلب لطيف يتعرض له الضيف ولكن ضمن محتوى محترم ومميز.

Advertisements

وعلمنا ان اسماء عديدة مهمة سيتم استضافتها منهن أمل بوشوشة، شكران مرتجى، جيني أسبر.

نذكر ان” أبو غزالة” حاصل على إجازة فـي إدارة الأعمال من بيروت، وشهادة فـي تسويق المنتجات الفاخرة Luxury Brand Management من باريس، فضلاً عن ماجستير فـي الدراسات الإعلامية.