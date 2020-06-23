جمهور روان عليان يحتفي بجديدها

منذ أربعة أيام، طرحت النجمة روان عليان فيديو كليب “ارتباك اعصاب” الذي أخرجه المبدع فادي حداد ومن انتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز.

جمهور روان عبّر عن سعادته بالعمل الذي انتظره لعدة أشهر، حيث انهالت التعليقات المهنئة للنجمة الفلسطينية على الأغنية والكليب وذلك عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل.

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كليب “ارتباك اعصاب” هو التعاون الثاني بين روان عليان ولايف ستايلز ستوديوز بعد نجاح كليب “انا عندي حبيب” الذي وقعه أيضاً المخرج فادي حداد.

الأغنية مصرية من كلمات خالد ممدوح، الحان مصطفى الشعيبي، توزيع توما، مكس وماستر توما وتسجيل اسلام غلاب. والكليب حمل توقيع فادي حداد الذي أظهر روان فائقة الجمال في كافة الكادرات واللقطات وخطفت الأنظار بمجموعة اطلالات كلاسيكية أنيقة، تتناسب مع أجواء المكان الذي بدا كـ “مدينة الاحلام”. لقراءة الخبر: خاص- روان عليان، لايف ستايلز ستوديوز وفادي حداد ثلاثي مبدع في “ارتباك اعصاب”