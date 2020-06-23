فيديو| غادة عبدالرازق وزوجها في جلسة رومانسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة غادة عبدالرازق مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت غادة في الفيديو رفقة زوجها هيثم زنيتا، وهما يستمتعان بالأجواء الصيفية في جلسة رومانسية. واكتفت غادة عبدالرازق في تعليقها بوضع قلبين. وأعلنت الفنانة غادة عبدالرازق زواجها من هيثم زنيتا مدير التصوير بعد تعاونهما مجددا بمسلسل "سلطانة المعز" الذي عرض في دراما رمضان ٢٠٢٠. مسلسل "سلطانة المعز" بطولة غادة عبدالرازق، محمود عبدالمغني، محمد لطفي، شريف إدريس، حسن حسني، محمود البزاوي، وليد فواز، مي الغيطي، ومن إخراج محمد بكير.

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