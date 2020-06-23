شقيق الفنان خالد عبدالرحمن يكشف تطورات حالته الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

طمأن بندر عبدالرحمن، شقيق الفنان السعودي خالد عبدالرحمن، الجمهور على الحالة الصحية لشقيقه، بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها الفنان خلال الأيام الماضية.

وغرد "بندر"، عبر حسابه بموقع "تويتر": "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبشركم حالة والدتي في تحسن ولله الحمد، وكذلك حالة حبيبنا خالد في تحسن ولله الحمد نسأل الله أن يمن عليهم بالشفاء العاجل يارب، دعواتكم لهم لاعدمتكم".

وكان الفنان السعودي خالد عبدالرحمن كتب عبر حسابه بموقع "تويتر"، :"الله يبعد عنكم الأمراض يارب، حبايبي أنا أمر بوعكة صحية صار لي أكثر من ١٠ أيام، دعواتكم لي ولكل مريض، وجزاكم الله خير الجزاء".