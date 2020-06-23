ريهام حجاج تهاجم الحاسدين: "إنت مشكلتك مع ربنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

نشرت الفنانة ريهام حجاج صورتين عبر حسابها على إنستجرام، لترد بها على تصرفات الحاسدين.

وفي الصورة الأولى شخص يحسد الفنان حمدي الميرغني بسبب ما حققه في عام 2020، رغم صعوبته والكوارث التي حدثت فيه، فيما كانت الصورة الأخرى لسيدة تتمنى طلاق اثنين، لكونهما سعداء ولديهما كل شيء، حسب قولها.

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وعلقت ريهام: "أحب أقول للي بيكره حد لمجرد أنه مستكتر عليه رزقه ويتمنى زوال نعمته ونفسه يبقي مكانه، إنت مشكلتك الحقيقية مش مع الشخص اللي إنت بتكرهه عشان ربنا رزقه، إنت مشكلتك والعياذ بالله مع ربنا، وانت مش واخد بالك عشان حضرتك معترض علي تقسيمة الرزاق للرزق، و ما أدراك بقا اللي مشكلته مع ربنا، لا هو مؤمن ولا عمره هيبقي مرزق ولا هيشوف طيب في حياته أساسا".

آخر أعمال ريهام حجاج هو مسلسل "لما كنا صغيرين" في رمضان الماضي، بطولة خالد النبوي ومحمود حميدة، وإخراج محمد علي.