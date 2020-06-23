"نتفليكس" تطرح الإعلان التشويقي لفيلم الرسوم المتحركة "فوق القمر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

طرحت شبكة نتفليكس، الإعلان التشويقي لفيلم "فوق القمر"، لصانع أفلام الرسوم المتحركة الفائز بجائزة الأوسكار جلين كين.

تدور أحداث الفيلم حول فتاة شابة مشرقة، وشغوفة بالعلم، تقوم ببناء سفينة صاروخية إلى القمر لإثبات وجود آلهة القمر الأسطورية. ينتهي بها الأمر في مهمة غير متوقعة، وتكتشف أرضًا غريبة الأطوار من المخلوقات الخيالية.

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الفيلم بطولة كاثي أنج (فاي فاي)، فيليبا سو (تشانج)، روبرت ج. تشيو (تشين)، كين جونغ (جوبي)، جون تشو (الأب)، روثي آن مايلز (الأم)، مارجريت تشو (العمة لينج)، كيميكو جلين (العمة مي)، أرت بتلر (العم)، وساندرا أوه (السيدة تشونج).

ومن المقرر إطلاق المسلسل خريف 2020، إخراج: جلين كين الحائز على جائزة أوسكار عن فيلم (Dear Basketball).