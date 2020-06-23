تعليق نبيل الحلفاوي على قرارات الحكومة الجديدة بشأن فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على القرارات التي أعلن عنها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، في المؤتمر الصحفي الذي انعقد بمقر الحكومة، بشأن الإجراءات الجديدة في ظل فيروس كورونا.

وكتب الحلفاوي تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر":" قرارات الفتح اللي هتتطبق السبت القادم تأثيرها على رقم الإصابات ما يبتديش يظهر إلا بعدها بأربع أو خمس أيام وانت طالع ".

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وأضاف نبيل الحلفاوي :" يعني أرقام تاني يوم بعد الفتح لو قفزت لاقدر الله، مش ممكن تبقى نتيجة الفتح.، ممكن تبقى بسبب تكدس أهالي الثانوية العامة، نتائج الفتح تبتدي تظهر أواخرالأسبوع القادم".

الفنان نبيل الحلفاوي، تعاقد على بطولة مسلسل "القاهرة كابول"، مع فتحي عبدالوهاب وطارق لطفي وخالد الصاوي من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي، لكن تم تأجيله بسبب ظروف فيروس كورونا، وسيتم عرضه في رمضان 2021.