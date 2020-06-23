محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
تفاعل الفنان محمد هنيدي مع قرارات الدولة الجديدة، ومنها فتح المقاهي.
ونشر هنيدي مشهدا من فيلم "وش إجرام"، وهو مشهد عملاء البنك، مع بعض التعديلات فيه.
وأعلنت الحكومة إجراءات جديدة تطبق بدءا من السبت، منها إعادة فتح المقاهي والنوادي والسينمات والمسارح بحضور 25% فقط، و تقليل ساعات الحظر ليصبح من 12 صباحا إلى 4 صباحا.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| بمشهد من "وش إجرام".. هنيدي يعلق على قرار فتح المقاهي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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