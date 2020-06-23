فيديو| بمشهد من "وش إجرام".. هنيدي يعلق على قرار فتح المقاهي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

تفاعل الفنان محمد هنيدي مع قرارات الدولة الجديدة، ومنها فتح المقاهي.

ونشر هنيدي مشهدا من فيلم "وش إجرام"، وهو مشهد عملاء البنك، مع بعض التعديلات فيه.

وأعلنت الحكومة إجراءات جديدة تطبق بدءا من السبت، منها إعادة فتح المقاهي والنوادي والسينمات والمسارح بحضور 25% فقط، و تقليل ساعات الحظر ليصبح من 12 صباحا إلى 4 صباحا.