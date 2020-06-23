محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى: دعت الفنانة شيرين عبدالوهاب، للفنانة رجاء الجداوي، عبر حسابها على تويتر. وكتبت شيرين: "اللهم اشف رجاء الجداوي شفاءً لا يغادر سقمًا، بطلب من كل الناس إنهم يدعولها بالشفاء وترجع لينا بألف سلامة". يذكر أن الإعلامية بوسي شلبي أعلنت أن حالة الفنانة الكبيرة سيئة، وما زالت في غرفة العناية المركزة.

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كانت هذه تفاصيل خبر شيرين تطلب الدعاء لرجاء الجداوي: "بطلب من كل الناس إنهم يدعولها " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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