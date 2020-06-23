"عندنا أمل".. رئيس لجنة مكافحة كورونا يفجر مفاجأة حول حالة رجاء الجداوى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، أن الفنانة رجاء الجداوي، لم تحصل على علاج بلازما المتعافين ثلاث مرات، موضحًا: "مرة واحدة فقط".

وقال "حسني"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، إن التعامل مع الفنانة القديرة يكون بالمماثلة لأي مريض آخر، وإن مروجي شائعة حصولها على بلازما ثلاث مرات عارية تمامًا من الصحة، موضحًا: "ما تتلقاه رجاء الجداوي يتلقاه أي مريض آخر".

وتابع: "عندما تلقت رجاء الجداوي العلاج بالبلازما تحسنت حالتها، ولكن بعض العوامل الطبية الأخرى أدت إلى عدم تحسن الحالة خلال الفترة الأخيرة، مضيفًا: "نتمنى لها الشفاء ولو لم ننجح فهي إرادة ربنا، الحالة ليست جيدة لكن عندنا أمل".

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وتتلقى رجاء الجداوي، العلاج من فيروس كورونا بمستشفى أبو خليفة للعزل الطبي بالإسماعيلية، وأجريت لها 3 مسحات أكدت استمرار إيجابية إصابتها بالفيروس.

ونُقلت إلى العناية المركزة في 2 يونيو الجاري، بعد تعرضها لضيق في التنفس وانخفاض نسبة الأكسجين في الدم.