برومو "مشهور مش مشهور" يقترب من ١٠٠ ألف مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بعد طرحه على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بوزارة الثقافة، يقترب البرومو الدعائي لمسرحية "مشهور مش مشهور"، من ١٠٠ ألف مشاهدة، استعدادا لعرضها يوم الخميس المُقبل على القناة الرسمية لوزارة الثقافة بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

يأتي العرض ضمن مبادرة "اضحك فكر اعرف"، التي تطلقها وزاره الثقافة، تحت إشراف الفنان إيهاب فهمي مدير فرقة المسرح القومي، والفنان سامح بسيوني مدير فرقة المواجهة.

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المسرحية عن قصة كالخاس للكاتب الروسي انطون تشيكوف، ومن بطولة الفنان الكبير سامي مغاوري، محمد طلبة، نادين خالد، ديكور مصطفى التهامي، موسيقى إسلام علي، إضاءة وإخراج مازن الغرباوي.

يقول المخرج مازن الغرباوي: مبادرة اضحك فكر إعرف، حققت نجاحا كبيرا في وصول المسرح لكل بيت مصري عن طريق الإنترنت، ليفتح بابا جديدا لترويج عروض وزارة الثقافة التي حققت مشاهدات كبيرة منذ بداية عرضها، بداية من مبادرة الثقافة بين ايديك التي أطلقتها وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وصولا إلى مبادرة اضحك فكر إعرف، لتثبت أن لدينا وزارة متطورة تواكب العصر والأحداث ولديها الامكانيات التي تجعلها تنجح في أي اختبار، وأنها قادرة على إدارة الازمات بشكل إيجابي وفعال.