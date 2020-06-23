سامي مغاوري: أُقدم جــوكـر فـيلم "قبل الأربعين"

كشف الفنان سامي مغاوري عن تعاقده مع شركة بروماكس للإنتاج والتوزيع السينمائي للمشاركة علي فيلم " قبل الأربعين " والذي تبدأ له مرحلة التصوير الفعلية قريبًا.
أكد مغاوري أنه ينتظر تصوير هذا العمل باستعداد مكثف، وذلك نظرًا للكاريزما المختلفة الذي يطل بها لأول مرة على جمهوره، معبرا عن سعادته وسروره بالتعاون مع جميع فريق العمل.
أضاف مغاوري أن الذي صمم علي اختياره المخرج معتز
يشار إلى أن أحداث فيلم "قبل الأربعين " تدور حول الرعب النفسي الذي يعتمد علي مخاوف الشخصيات وعدمالإستقرار العاطفي لبناء التوتر وغيرها.
جدير بالذكر بأن فيلم " قبل الأربعين" يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم إلا وهم النجمه داليا مصطفي ، بسمه ، هاله فاخر ، أحمد جمال سعيد ، محمد علي رزق ، سامي مغاوري ، معتز هشام ، لبني ونس ، جميل برسوم وآخرين وهو من إنتاج شركة بروماكس للإنتاج والتوزيع السينمائي للمنتج شادي صبره ومدير تنفيذي محمد كامل ومنتج فني هاني حليم ومستشار إعلامي حسام صلاح ومن قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج معتز حسام.
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