كامله أبوذكرى فى ضيافه أنجي على

تستضيف الإعلاميه المتميزه أنجى على أحدى أهم المخرجين فى مصر والوطن العربى المخرجه الكبيره والمتميزه كامله أبو ذكرى يوم الخميس الساعه الثامنه مساءاً على محطه وراديو نجوم FM 100.6

وتتحدث كامله أبو ذكري عن النجاح الكبير لمسلسل 100وش، الذى حقق

ناجحاً كبيراً هذا العام ومن أهم أعمال المخرجه كامله أبو ذكري، "100 وش، واحه الغروب، يوم للستات، سجن النساء، ذات، 18 يوم، 6 ميدان التحرير، واحد صف، عن العشق والهوى، ملك وكتابه، سنه أولى نصب ".

كما قامت بالعمل كمساعد مخرج لأكثر من عمل ومن هذه الأعمال أبوالدهب وهالو أمريكا والساحر واللمبى بليه ودماغه العاليه اتفرج يا سلام جحيم تحت الارض ١٣١ أشغال الفرقه ١٢ البحر بيضحك ليه كما قامت بكتابه سكريبت فيلم حسن اللول وأمراه هزت عرش مصر، الشيطان يستعد للرحيل.