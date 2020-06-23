فيديو .. أحمد فهمي يمارس تمارين البايسبس

نشر الفنان أحمد فهمي فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وظهر فهمي من خلاله أثناء ممارسة تمارين البايسبس، وذلك داخل إحدى النوادي الصحية، والشهيرة باسم "الجيم"، وشجع أحمد فهمي محبينه على ممارسة الصحية، والشهيرة باسم "الجيم"، وشجع أحمد فهمي محبينه على ممارسة الرياضة قائلًا: يلا بينا. Advertisements ومن ناحية آخرى ينتظر أحمد فهمي عرض مسلسل أسود فاتح، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل، وبطولة كل من هيفاء وهبي، عمر السعيد، خالد الشيوي، رانيا منصور، فراس سعيد، شريف سلامة، صبري فواز، ناصر سيف، حسام الجندي، نانسي صلاح، معتصم النهار، نبيل نور الدين، حنان سليمان، آية مصطفى، روجينا.

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