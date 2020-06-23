"مشهور مش مشهور" عرض جديد من وزارة الثقافة بالمسرح الفني

يقدم البيت الفني للمسرح ضمن مبادرة " أضحك - فكر - اعرف" الخميس المقبل الموافق ٢٥ يونيو الجاري ، عرض " مشهور مش مشهور " عن قصة "كلخاس " لأنطون تشيكون ، و من اعداد و إخراج مازن الغرباوي ، وذلك في تمام ١١ مساء على قناة وزارة الثقافة المصرية بموقع اليوتيوب، و يعقِّب

على العرض الفنان الكبير دكتور سناء شافع.

يأتي ذلك تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة و ضمن مبادرة " خليك في البيت - الثقافة بين ايديك"

جدير بالذكر ان مبادرة " اضحك - فكر - اعرف " تقدمها فرقة مسرح المواجهة و

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التجوال بالبيت الفني للمسرح بالتعاون مع فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح، لتقديم ١٠ مسرحيات لقصص قصيرة تم مسرحتها للكاتب الروسي الشهير أنطون تشيكوف ،تتراوح مدة المسرحية الواحدة ما بين ٢٠ ل ٥٠ دقيقة.

عرض " مشهور مش مشهور " عن قصة "كلخاس " لأنطون تشيكوف ،بطولة سامي مغاوري ، محمد طلبة، ديكور مصطفى التهامي، اضاءة مازن الغرباوي، اعداد موسيقى اسلام على ، العرض من إعداد و إخراج مازن الغرباوي .