"مشهور مش مشهور" عرض جديد من وزارة الثقافة بالمسرح الفني

يقدم البيت الفني للمسرح ضمن مبادرة " أضحك - فكر - اعرف" الخميس المقبل الموافق ٢٥ يونيو الجاري ، عرض " مشهور مش مشهور " عن قصة "كلخاس " لأنطون تشيكون ، و من اعداد و إخراج مازن الغرباوي ، وذلك في تمام ١١ مساء على قناة وزارة الثقافة المصرية بموقع اليوتيوب، و يعقِّبعلى العرض الفنان الكبير دكتور سناء شافع.
يأتي ذلك تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة و ضمن مبادرة " خليك في البيت - الثقافة بين ايديك"
جدير بالذكر ان مبادرة " اضحك - فكر - اعرف " تقدمها فرقة مسرح المواجهة و
عرض " مشهور مش مشهور " عن قصة "كلخاس " لأنطون تشيكوف ،بطولة سامي مغاوري ، محمد طلبة، ديكور مصطفى التهامي، اضاءة مازن الغرباوي، اعداد موسيقى اسلام على ، العرض من إعداد و إخراج مازن الغرباوي .
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