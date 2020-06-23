شاهد .. صورة نادرة تجمع بين مايكل جاكسون وكيرت كوبين

تداولت بعض الصفحات عبر حسابات مواقع السوشيال ميديا، صورة نادرة للنجمين العالميين مايكل جاكسون و كيرت كوبين.

وظهر كل من مايكل جاكسون

برفقة كيرت كوبين في إحدى لقاءاتهما النادرة معًا، حيث كانت تربطتهما صداقة قوية.

يذكر أن النجم العالمي مايكل جاكسون طرح سابقًا كليب بعنوان Stranger In Moscow، كما كسر الكليب حاجز الـ 51 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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جدير بالذكر أن النجم العالمي كيرت كوبين طرح سابقًا كليب بعنوان Smells Like Teen Spirit، كما كسر الكليب حاجز الواحد مليار نسبة مشاهدة، وذلك منذ طرحه عبر قناة باند نيرفانا الرسمية بموقع يوتيوب.