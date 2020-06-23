صور.. محمد رحيم يعلن انتهاء تصوير أغنية الحب والسلام لـ أصالة

أعلن الملحن محمد رحيم، عن انتهاء تصوير أغنية الحب والسلام، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ونشر محمد رحيم بعض الصور من كواليس تصوير الأغنية، وعلق عليها قائلًا: الحمد

لله انتهينا الآن من تصوير أغنية الحب والسلام للرائعة أصالة نصري، وإن شاء الله بنوعدكوا بعمل مختلف جدا، في كل عناصره وتركيبة فنية لم تحدث من قبل، وإنتاج مشرف لشركة مصرية محترمة ومحترفة وعالمية، مهندس مصطفى إسماعيل وإخراج ينافس أكبر إصدارات ظهرت في العالم.

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وأغنية الحب والسلام من كلمات وألحان محمد رحيم، مهندس صوت هاني محروس، جيتار شريف فهمي.

يذكر أن النجمة أصالة طرحت سابقًا أغنية بعنوان منازل، وهي من كلمات أحمد مرزوق، وألحان وتوزيع محمد رحيم، كما كسرت الأغنية حاجز الـ 17 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.