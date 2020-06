فيديو .. إيريك شو يطرح أحدث كليباته Always Believe in Love

طرح الفنان العالمي إيريك شو أحدث كليباته، والذي حمل اسم Always Believe in Love، وجاء ذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

وكليب Always Believe in Love من ألبوم When We Were Young، والذي تم طرحه مؤخرًا بجميع

الأسواق والمتاجر الإلكترونية.

يذكر أن الفنان العالمي إيريك شو طرح مؤخرًا كليب بعنوان I'm Happy، كما كسر الكليب حاجز الـ 6 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.