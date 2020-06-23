عبدالمجيد عبدالله يطلق أغنية “معك معك”

متابعة بتجــــــــــرد: طرح الفنان السعودي الكبير عبد المجيد عبد الله أحدث أغنياته بعنوان “معك معك” عبر قناته الرسمية في موقع “يوتيوب”.
الأغنية من كلمات فهد مساعد، وألحان مبهم، وتوزيع عصام الشرايطي، ومكس وماستر جاسم محمد.
وكان عبد المحيد عبد الله قد طرح أغنية بعنوان “عادت عليكم”، من كلمات فهد المساعد وألحان مبهم وتوزيع عصام الشرايطي، وإيقاعات إبراهيم حسن.
كما أعلن عبد المجيد عبد الله مؤخراً، عن قرب انتهاء ألبومه الجديد، الذي تعطل نحو شهرين بسبب الإغلاق الذي فرضه انتشار فيروس كورونا “كوفيد 19” الذى اجتاح العالم.
وكتب عبد الله، عبر حسابه على تويتر: “الألبوم قرّب وأتمنى يخلّص في وقته المحدد.. تعطلنا شهرين، والحمد لله كم يوم وترجع الحياة”.
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