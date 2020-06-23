عبدالمجيد عبدالله يطلق أغنية “معك معك”

متابعة بتجــــــــــرد: طرح الفنان السعودي الكبير عبد المجيد عبد الله أحدث أغنياته بعنوان “معك معك” عبر قناته الرسمية في موقع “يوتيوب”.

الأغنية من كلمات فهد مساعد، وألحان مبهم، وتوزيع عصام الشرايطي، ومكس وماستر جاسم محمد.

وكان عبد المحيد عبد الله قد طرح أغنية بعنوان “عادت عليكم”، من كلمات فهد المساعد وألحان مبهم وتوزيع عصام الشرايطي، وإيقاعات إبراهيم حسن. Advertisements

كما أعلن عبد المجيد عبد الله مؤخراً، عن قرب انتهاء ألبومه الجديد، الذي تعطل نحو شهرين بسبب الإغلاق الذي فرضه انتشار فيروس كورونا “كوفيد 19” الذى اجتاح العالم.

وكتب عبد الله، عبر حسابه على تويتر: “الألبوم قرّب وأتمنى يخلّص في وقته المحدد.. تعطلنا شهرين، والحمد لله كم يوم وترجع الحياة”.