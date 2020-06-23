جوني ديب بطل مسلسل رسوم متحركة.. وهذه التفاصيل

متابعة بتجـــــــــــرد: تعاقد النجم العالمي جوني ديب على بطولة مسلسل الرسوم المتحركة الجديد “Puffins”. ويلعب جوني ديب في المسلسل دور البطولة الصوتية لشخصية جوني باف.

و“Puffins” سيكون عبارة عن سلسلة رسوم متحركة قصيرة تتكون من 250 حلقة كل حلقة مدتها خمس دقائق، وترصد مغامرة من مغامرات مجموعة من الطيور اللطيفة، ويعزز المسلسل الرسائل الإيجابية، من خلال نسج مواضيع مثل المساواة بين الجنسين والعرق وحماية البيئة.

وكان “ديب” قد تعاون مع شركة “Iervolino”، مؤخرًا في فيلم “Waiting for the Barbarians”، من إخراج Ciro Guerra، وشارك إلى جانبه في البطولة، مارك ريلانس وروبرت باتينسون، ومن المقرر إصدار العمل رقميًا في الولايات المتحدة بعد أن تعطلت خطط إصداره السينمائي بسبب وباء كورونا.

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وقالت شركة “Iervolino”، في بيان لها: “يسعدنا أن نلتقي مع جوني لمشروع ثانٍ وجوني أظهر إيمانًا بالمشروع”.

تجدر الإشارة أنه سيتم إنتاج Puffins بين استوديوهات Iervolino Entertainment في روما واستوديوهات Iervolino في صربيا.