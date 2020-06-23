جيرارد بتلر عميل سري في قندهار

متابعة بتجـــــــــرد: يلعب النجم العالمي جيرارد بتلر دور عميل سري في فيلم الإثارة “قندهار”، وهو الفيلم الذي يكتب السيناريو الخاص به ضابط المخابرات العسكرية السابق ميتشيل لافورتون، بناءً على تجاربه في وكالة الاستخبارات الدفاعية في أفغانستان.

ويلعب بتلر دور توم هاريس، وهو عميل سري لوكالة المخابرات المركزية يعمل في الشرق الأوسط، وتنكشف هويته السرية، فيتوجب عليه ومترجمه الخاص شق طريقهما للخروج من الصحراء والهروب.

الفيلم يشارك فى سوق مهرجان كان السينمائي، الذي بدأت فعالياته أمس الإثنين أونلاين، ويتولى إخراجه ريك رومان مخرج فيلم جيرارد الأخير Angel Has Fallen.

ويشارك إلى جانب جيرارد في بطولة “Angel Has Fallen” عدد من النجوم، أبرزهم مورجان فريمان وبيبيه بيرابو وجادا بينكت سميث وسابير ازولاى، والفيلم من إخراج ريك رومان، الذي شارك في تأليفه بمشاركة كل من روبرت مارك كامين، مات كوك، كريتون روتنبرجر، كاترين بنديكت، كريتون روتنبرجر.