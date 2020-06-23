فيديو ترويجي جديد للموسم الثالث والأخير من Dark

متابعة بتجــــــــــرد: كشفت شبكة “نيتفلكس” عن فيديو ترويجي جديد للمسلسل الألماني الأصلي Dark، المقرر عرضه في 27 حزيران/يونيو الجاري، على أن يتكون الموسم الجديد من 8 حلقات تطرح دفعة واحدة على المنصة، وتصل مدة كل منها إلى ساعة؛ ومع انتظار المتابعين للموسم الجديد، ظهر في الفيديو العديد من اللقطات الترويجية التي تشوق منتظري الموسم أكثر.

يصل مسلسل Dark إلى خاتمته التي تتخطى حواجز الزمان والمكان، وذلك مع وصول جوناس إلى العالم الجديد، حيث يحاول أن يفهم الدور الذي شهدته مدينة ويندن في تحديد مصيره، بينما الآخرين الذين تركهم في العالم الآخر يبحثون عن وسيلة لكسر الدائرة المتكررة التي لا تقوم بتغيير الزمان فحسب ولكن المكان أيضاً، وفي منتصف كل ذلك تقع قصة حب تراجيدية ذات أبعاد ملحمية.

وكشفت يانتجه فريزه مؤلفة العمل عن نهاية المسلسل حيث قالت: “منذ البداية كانت خطتنا أن يكون مسلسل Dark من ثلاثة مواسم، تدور أحداثها حول السفر عبر الزمن، وشعرنا بسعادة كبيرة حين لاقى الموسمين الأول والثاني من المسلسل نجاحاً هائلاً في جميع أنحاء العالم. سوف نجيب عن كل الأسئلة التي تدور بذهن المشاهدين في هذا الموسم، ونساعدهم على فك شفرات القصة مع الوقت، سيكون صعباً علينا أن نترك هذه الشخصيات التي ارتبطنا بها كثيراً، ولكن البداية هي النهاية، والنهاية هي البداية”.

المسلسل ينتمي إلى فئة الدراما والغموض، وهو إنتاج تليفزيون ويدمان وبيرج، ومن إعداد وتأليف باران بو اودار، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، لويس هوفمان، أوليفر ماسوشي، جوردي تريبل، ماجا شون، سباستيان رودولف، اناتول توبمان، مارك واشكي.

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ويعد مسلسل Dark هو أول سلسلة ألمانية أصلية تم إنتاجها لشبكة نتفليكس التليفزيونية، والتي تسرد حقبة 1986، داخل بلدة ألمانية صغيرة ذات ماض مأساوي وغريب تدعى “فيندن”، تشهد حادثة اختفاء مفاجئ لطفلين صغيرين، ما يثير ضجة كبيرة داخلها، يترتب عليه انطلاق أربع عائلات فى رحلة بحث للحصول على إجابات لهذا اللغز الغامض.