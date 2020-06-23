“مصنع عسل”.. عيسى المرزوق يطرح أغنيته الجديدة

متابعة بتجــــــــــرد: طرح النجم الكويتي ​عيسى المرزوق​ أغنية جديدة بعنوان “​مصنع عسل​” وذلك على قناته الرسمية في موقع “يوتيوب”. الأغنية من كلمات سعد العماني، ألحان واخراج موسيقي وتوزيع وماستر عيسى المرزوق نفسه. وحقق فيديو الأغنية رواجًا واسعًا خلال الساعات الماضية كما تصدّر قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا عبر “يوتيوب” في الكويت، المملكة العربية السعودية، الإمارات وعدد من البلدان العربية.

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