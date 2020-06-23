“نتفليكس” تعرض أفلامًا قصيرة صورها مخرجون في الحجر

متابعة بتجــــــــــرد: كشفت Netflix اليوم، عن أحدث أعمالها بعنوان HOMEMADE، وهي مجموعة أفلام قصيرة أنتجها مشاهير صنّاع الأفلام من حول العالم، حيث أبدعوا أثناء بقائهم في منازلهم بسبب تفشي وباء (كوفيد-19) في تصوير قصص شخصية مؤثرة تتماهى مع تجاربهم في الحجر الصحي.

وتعدّ مجموعة الأفلام، التي أنتجتها شركات «ذا أبارتمنت بكتشرز»، بمثابة احتفاء بالبراعة في صناعة الأفلام، والقدرة على مواصلة الإبداع في مواجهة الجائحة العالمية.

ولم يستخدم صنّاع الأفلام سوى معدات متوفرة في المنازل لتصوير قصص متنوعة، تراوحت بين وقائع الحياة اليومية لهم أنفسهم وأنواع مختلفة من القصص القصيرة، حيث عكست عدسات كاميراتهم مدى تأثير الإغلاق على حياة الناس والدول في شتى بقاع العالم.

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وقام لورينزو ميلي، الرئيس التنفيذي لشركة ذا أبارتمنت، وخوان دي ديوس لارين، الرئيس التنفيذي لشركة فابيولا، والمخرج بابلو لارين، بدعوة المخرجين من جميع أنحاء العالم للانضمام إلى المشروع.

ويقف وراء الكاميرات مجموعة عالمية متنوعة تضم عدداً من أشهر المخرجين المعروفين حالياً، ومن بينهم: نادين لبكي، وخالد مزنر، ولادج لي، وباولو سورينتينو، وريتشيل موريسون، وبابلو لارين، ورونجانو نيوني، وناتاليا بيريستين، وديفيد ماكينزي، وأنطونيو كامبوس، وكريستين ستيوارت، وغيرهم.

وستعرض الأفلام بالبث التدفقي عبر «نتفليكس» اعتباراً من 30 يونيو الجاري.