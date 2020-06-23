ترشيح أحمد صلاح حسني لـ”نسل الأغراب” أمام السقا وكرارة

متابعة بتجــــــــــرد: رشح المخرج المصري محمد سامي، الفنان أحمد صلاح حسني للمشاركة في مسلسل «نسل الأغراب»، من بطولة الثنائي أحمد السقا وأمير كرارة، والمقرر انطلاق تصويره نهاية العام الجاري، تمهيداً لعرضه في موسم رمضان 2021.
وقال مصدر خاص، إن ترشيح سامي لاقي قبولاً من كرارة والسقا، بخاصة مع ارتفاع شعبية حسني خلال الآونة الأخيرة، وتحديداً منذ نجاحه في مسلسل «الفتوة»، الذي عُرض في دراما رمضان الماضي، مضيفاً أن الفنان لم يوقع بشكل رسمي حتى الآن، ولكنه أبدى موافقته المبدئية على العمل.
يذكر أن «نسل الأغراب» ينتمي إلى نوعية الدراما الصعيدية، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.
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